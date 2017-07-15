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Бубнов: Безбородов почему-то побоялся принять верное решение в эпизоде с Адриано

15 июля 2017, суббота. 14:34. Футбол

Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о работе арбитра Владислава Безбородова на матче за Суперкубок России «Спартак» — «Локомотив» (2:1 ДВ). Самым обсуждаемым стал эпизод со столкновением нападающего красно-белых Луиса Адриано и полузащитника красно-зелёных Дмитрия Тарасова.

«На мой взгляд, судья ошибся в эпизоде со столкновением между Луисом Адриано и Дмитрием Тарасовым. Владислав Безбородов принял соломоново решение, предупредив прибежавшего разнимать заварушку Баринова, но не удостоил жёлтыми карточками зачинщиков. Наверное, не хотел ломать игру удалением бразильца. Но как это возможно, если нарушение тянет на предупреждение?

Словом, арбитр почему-то побоялся принять верное решение, хотя за исключением этого эпизода справлялся с работой неплохо. Адриано мог покинуть поле из-за удаления или травмы, но в итоге забил гол, который де-факто стал решающим», — приводит слова Бубнова интернет-издание Sportbox.

Сёмин: судья полностью испортил матч! Он должен был удалять Луиса Адриано!
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Бубнов Владислав Безбородов Дмитрий Тарасов Луис Адриано Футбольное судейство
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
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