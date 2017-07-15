Тренер «Тюмени»: комментировать игру не буду, до поезда остаётся мало времени

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко на пресс-конференции после гостевого матча второго тура первенства Футбольной национальной лиги с красноярским «Енисеем» (1:3) был краток в оценке игры, так как его команда опаздывала на поезд. Ивченко принёс извинения собравшимся.
«Прошу меня извинить, до поезда остаётся совсем мало времени. Комментировать игру не буду, хочу поздравить команду хозяев – она проводит юбилейный восьмидесятый сезон в своей истории. Хочу пожелать „Енисею“ успехов!», — приводит слова Ивченко пресс-служба «Енисея».