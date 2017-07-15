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Г. Иванов: не поддерживаю видеоповторы, у судьи должно быть право на ошибку

15 июля 2017, суббота. 17:11. Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против системы видеоповторов, которая была использована на прошедшем в России Кубке конфедераций — 2017.

«Не поддерживаю систему видеоповторов. Ничего она такого не сделала. Только ажиотаж лишний нагнетался. В финальном матче тренеры, запасные игроки кричали судье: «Иди, смотри повтор». Игра останавливалась.

Надо просто поднимать судейский уровень. Я бы видеопросмотры ввёл только для фиксации взятия ворот. А для определения офсайдов надо ставить сильных лайнсменов. А борьбу смотреть… Вот футболисты имеют право на ошибку, а судьи — нет. Я не сторонник такой системы, мне это не понравилось.

Ну ошибся судья, не дал красную карточку. Но это случается во всех чемпионатах. Пусть это будет. Судья должен иметь право на ошибку. Конечно, когда три человека смотрят со всех камер, они увидят ошибку. Но считаю, это убивает суть футбола», — цитирует Иванова Znak.com со ссылкой на интервью пресс-службе «Урала», опубликованном в сегодняшней программке к матчу РФПЛ с «Ростовом» (1:1).

Президент «Урала» Иванов предложил увеличить количество клубов в РФПЛ
Источник: Znak.com Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Урал Григорий Иванов Футбольное судейство
Новости. Футбол
15 июля 2017, суббота
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Должен ли был судья Безбородов удалить с поля Луиса Адриано в матче за Суперкубок?
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