И. Попов: «Спартак» должен был обыгрывать «Локомотив» ещё в основное время

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в матче за Суперкубок России.
«Я очень рад завоеванию трофея, так как мы заслужили победу, провели хороший матч и должны были побеждать ещё в основное время. „Спартак“, выиграв два трофея в течение нескольких месяцев, доказал, что является сильнейшим клубом России.
Почему я попросил о замене? Я получил удар в ногу и дал сигнал скамейке, что не могу играть дальше. Это несерьёзное повреждение, оно не помешает мне на старте сезона», — цитирует Попова болгарское издание «Дневник».
Промес: скоро увидимся