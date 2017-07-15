Промес: скоро увидимся

Игроки «Спартака» праздновали победу в матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1 ДВ) на поле возле корреспондента «Чемпионата» Ивана Карпова.
Полузащитник красно-белых Ивелин Попов поприветствовал журналиста на русском языке, а другой хавбек московской команды Квинси Промес показал на камеру медаль и сказал «скоро увидимся». Судя по всему, голландец, интерес к которому проявляют некоторые серьёзные европейские клубы, намекнул, что для него это была не последняя игра в составе спартаковцев.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Каррера: «Спартак» заслуженно выиграл Суперкубок России