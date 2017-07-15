Терри назначен капитаном «Астон Виллы»

Новичок «Астон Виллы» Джон Терри назначен новым капитаном команды, сообщается на официальном сайте бирмингемцев. Капитанская повязка перешла к 36-летнему защитнику от Джеймса Честера.
Терри перешёл в «Астон Виллу» 3 июля на правах свободного агента. Контракт ветерана с клубом из Чемпионшипа рассчитан до конца сезона-2017/18. До этого англичанин 19 лет выступал за «Челси» и с 2004 года был капитаном лондонской команды. Футболист провёл за «Челси» в общей сложности 713 матчей, в которых забил 66 голов.
Терри спел песню в честь перехода в «Астон Виллу»