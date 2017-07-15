«Спартак-2» минимально обыграл «Оренбург», «Авангард» победил «Тамбов»

«Спартак-2» одержал минимальную победу над «Оренбургом» в матче второго тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе академии «Спартака» имени Ф. Черенкова и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 55-й минуте забил замбийский нападающий красно-белых Фэшн Сакала.
Ещё в одном матче второго тура курский «Авангард» на своём со счётом 2:1 переиграл «Тамбов». У хозяев голами отличились хавбек Равиль Нетфуллин и защитник Денис Войнов, в составе гостей единственный гол забил Алексей Скворцов.