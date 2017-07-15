«Тосно» в дебютном матче в РФПЛ проиграл «Уфе»

«Тосно» потерпел поражение в матче с «Уфой» в первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол «Уфа» забила на 65-й минуте. Полузащитник Дмитрий Сысуев спустя минуту после выхода на замену получил передачу в чужой штрафной, резко развернулся и в упор расстрелял ворота хозяев.
Игра с «Уфой» стала дебютной для «Тосно» в российской Премьер-Лиге. Клуб из Ленинградской области был основан в 2013 году.
Видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.
Перед матчем «Тосно» — «Уфа» образовалась огромная очередь в кассы «Петровского»