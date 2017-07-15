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«Тосно» в дебютном матче в РФПЛ проиграл «Уфе»

15 июля 2017, суббота. 19:26. Футбол

«Тосно» потерпел поражение в матче с «Уфой» в первом туре нового сезона российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол «Уфа» забила на 65-й минуте. Полузащитник Дмитрий Сысуев спустя минуту после выхода на замену получил передачу в чужой штрафной, резко развернулся и в упор расстрелял ворота хозяев.

Игра с «Уфой» стала дебютной для «Тосно» в российской Премьер-Лиге. Клуб из Ленинградской области был основан в 2013 году.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
15 июля 2017, суббота. 17:30 МСК
Тосно
Тосно
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 – Сысуев – 65

Видео можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.

Перед матчем «Тосно» — «Уфа» образовалась огромная очередь в кассы «Петровского»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Тосно ФК Уфа
Новости. Футбол
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