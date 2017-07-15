Сакала: в «Спартаке-2» сказали, что успехи на ЧМ U20 нужно переносить на ФНЛ

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала после победы над «Оренбургом» (1:0) во втором туре ФНЛ рассказал об атмосфере в команде и адаптации в России. Замбийский футболист забил единственный мяч в ворота оренбургской команды в начале второго тайма.
«В команде прекрасная атмосфера, она на подъёме. Чувствую, что у нас очень сплочённый коллектив. Мы должны выходить на поле и всегда биться друг за друга. Мы способны быть лучше.
Ребята меня очень сильно поддерживали и во время чемпионата мира, и когда я вернулся в «Спартак». Мне сказали много приятных слов, всегда поздравляли, писали сообщения. Это придавало мне сил, но сейчас всё это в прошлом. Надо забыть, что было, и двигаться дальше.
Когда вернулся в «Спартак», в команде сказали, что успехи на чемпионате мира надо переносить на российский чемпионат. Стараюсь это делать. Тренер говорит мне, что нужно биться до конца и работать усерднее», — сказал Сакала в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.