«Ахмат» отдал трёх футболистов в аренду «Спартаку-Нальчик»

Защитники Халид Шахтиев и Идрис Муслуев, а также полузащитник Чингиз Магомадов на правах аренды перешли из «Ахмата» в «Спартак-Нальчик», выступающий во втором дивизионе России. Арендное соглашение футболистов рассчитано до конца сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте грозненской команды.
18-летний Магомадов в минувшем сезоне провёл 29 матчей в молодёжном первенстве России и забил один гол. На счету 20-летнего Муслуева два гола в 23 матчах, а у его сверстника Шахтиева — один гол в 28 матчах.
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