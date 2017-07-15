Полузащитник «Ахмата» Торже может перейти на правах аренды в «Карабюкспор»

Полузащитник «Ахмата» Габриэль Торже продолжит карьеру в «Карабюкспоре», утверждает издание Digi Sport. Турецкий клуб арендует 27-летнего румына на сезон с правом последующего выкупа за € 1 млн.
Сообщается, что Торже хочет перейти в «Карабюкспор», так как за клуб выступают несколько румынских игроков. Хавбек «Ахмата» рассчитывает, что благодаря игре в турецком чемпионате он снова будет регулярно вызываться в сборную Румынии.
Контракт Торже с «Ахматом» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 10 матчах РФПЛ.
Торже: «Ахмат» должен думать о первом месте в РФПЛ