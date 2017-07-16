«Зенит» и «Сан-Паулу» в ближайшие дни проведут новый раунд переговоров по Кайо

В ближайшее время может появиться новая информация о возможном переходе защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо в «Зенит». Бразильское издание Globo Esporte сообщает, что в ближайшие дни между представителями клубов состоится новый раунд переговоров.
«Зенит» готов заплатить «Сан-Паулу» сумму отступных в размере € 18 млн, но хочет сделать это в рассрочку. «Сан-Паулу» же требует всю сумму сразу. Сам Кайо надеется, что ситуация с его будущим разрешится уже на следующей неделе.
Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что Кайо находится в группе центральных защитников – потенциальных новичков, но помимо него есть ещё 4-5 кандидатов.