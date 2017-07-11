Манчини: Кайо — в группе потенциальных новичков «Зенита», есть ещё 4-5 вариантов

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо входит в трансферный список сине-бело-голубых, но отметил, что у петербуржцев есть альтернативные варианты.
«Не стал бы говорить, что мы с Кайо практически подписали контракт. Он находится в группе центральных защитников – потенциальных новичков «Зенита». Но помимо него есть ещё 4-5 кандидатов.
Очень жаль, что с Маноласом не получилось, ведь он отличный защитник. Мы почти достигли договорённости, практически всё было готово. Оставалась самая малость. Не знаю почему, но трансфер сорвался в последний момент. Ничего страшного, будем дальше искать игроков на эту позицию», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.