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Манчини: Кайо — в группе потенциальных новичков «Зенита», есть ещё 4-5 вариантов

11 июля 2017, вторник. 22:30. Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подтвердил, что защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо входит в трансферный список сине-бело-голубых, но отметил, что у петербуржцев есть альтернативные варианты.

«Не стал бы говорить, что мы с Кайо практически подписали контракт. Он находится в группе центральных защитников – потенциальных новичков «Зенита». Но помимо него есть ещё 4-5 кандидатов.

Очень жаль, что с Маноласом не получилось, ведь он отличный защитник. Мы почти достигли договорённости, практически всё было готово. Оставалась самая малость. Не знаю почему, но трансфер сорвался в последний момент. Ничего страшного, будем дальше искать игроков на эту позицию», — сказал Манчини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Рома Сан-Паулу ФК Зенит Костас Манолас Роберто Манчини Родриго Кайо Трансферы
Новости. Футбол
11 июля 2017, вторник
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