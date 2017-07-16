Канунников станет игроком «Спартака» 17 июля, сумма трансфера — € 1 млн

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников в понедельник, 17 июля, официально оформит свои отношения со «Спартаком». Как сообщил «Чемпионату» источник, приближённый к «Рубину», «Спартак» собирается воспользоваться пунктом контракта игрока, согласно которому сумма отступных составляет € 1 млн.
Столь низкая цена за игрока российской сборной связана с тем, что по ходу сезона-2014/15 тогдашнее руководство казанского клуба включило особый пункт в соглашение, по которому сумма отступных за Канунникова составляет именно € 1 млн.
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