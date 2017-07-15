Глушаков: у «Спартака» первый Суперкубок России. И, уверен, не последний

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Локомотивом» (2:1 ДВ) в Суперкубке России выразил мнение, что красно-белые выиграли этот трофей не в последний раз.
«Поздравляю всех болельщиков с историческим достижением! У „Спартака“ первый Суперкубок. И, уверен, не последний. Спасибо за поддержку!» — написал Глушаков на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Спартак» впервые в истории выиграл Суперкубок России, до этого красно-белые три раза проигрывали в матче за этот трофей. У «Локомотива» две победы в Суперкубке, рекордсменом же является ЦСКА, шесть раз выигрывавший матч между чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Фото доступно на странице Глушакова в социальной сети «Инстаграм».