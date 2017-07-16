«Рома» купила 20-летнего турецкого полузащитника за € 13,4 млн

«Рома» объявила о переходе полузащитника Дженгиза Ундера из турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». Сумма трансфера составила € 13,4 млн, информирует официальный сайт итальянского клуба. Ещё € 1,5 млн «Рома» может заплатить в качестве бонусов.
20-летний футболист подписал с «Ромой» контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. В новом клубе он будет играть под 17-м номером.
В минувшем розыгрыше чемпионата Турции Ундер забил семь мячей в 32 матчах.
Фото доступно на официальной странице ФК «Рома» в социальной сети «Твиттер».