Палкин: сложно развивать украинский футбол с таким поведением болельщиков

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин поделился мнением о матче за Суперкубок Украины с киевским «Динамо» (2:0). Во втором тайме игра была прервана на 4 минуты после того, как фанаты киевского «Динамо» бросили на поле несколько петард.
«Если команда выиграла, то, конечно, доволен. Удаление Степаненко? Я всегда верю в нашу победу, независимо от того, какая ситуация. Где-то ёкнуло. Благо оставалось играть 10 минут. Думал, что ребята дотянут.
Поведение болельщиков – это наша всеобщая проблема. Её надо решать. Сложно развивать футбол. Нужно наполнять стадионы, а как это делать, если родители, посмотрев, что происходит на трибунах, не отпустят детей. И с ними не пойдут, потому что опасно», — цитирует Палкина «Динамомания».