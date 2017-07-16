Созин: «Тосно» кажется незаконнорожденным ребёнком: какой город, кто спонсор?

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин ответил на вопрос о главных интригах РФПЛ сезона-2017/18.
«В новом сезоне будут особо интересны результаты трансферной политики «Зенита». Девять игроков поменяли, и всё это время ходили слухи с разными фамилиями. Посмотрим, что это за молодые аргентинские звёзды и смогут ли они напомнить нам Халка.
Во времена Халка, Гарая и Витселя планка была поднята высоко. К сожалению, всё было смазано непонятной политикой прошлого сезона. Луческу оправдывается, что хотел сделать российских игроков лидерами. Но не с Молло и Эрнани. Россияне могут стать звёздами при таких игроках, как Халк. И это получилось у Дзюбы, когда он забивал голы в огромном количестве и много отдавал. Не стало Халка, зато появились усы и весёлые лица с Кокориным.
Ещё очень хочется посмотреть на «Тосно». Оно кажется незаконнорожденным ребёнком: какой город, кто спонсор, где школа? Непонятно, сколько оно продержится.
Если говорить по персоналиям, любопытно посмотреть на немногих молодых российских нападающих. Таких, как Чалов. Ещё в начале прошлого сезона о нём никто не знал, но он много забил и будет продолжать играть в клубе, выступающем в Лиге чемпионов. Хочу, чтобы таких игроков становилось больше и чтобы обойма нападающих росла. Что такое Кокорин, Дзюба, Смолов? Сколько лет прошло, а за ними ничего нет. Хотелось бы, чтобы Жемалетдинов показал себя и другие. Мне не так интересно, как играют купленные за десятки миллионов звёзды Аргентины. Намного важнее, как покажут себя ребята, выходящие на первые роли в российских клубах», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».