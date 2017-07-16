«Чанчунь» одержал 3-ю победу подряд в чемпионате Китая, Хусти не забил пенальти

«Чанчунь Ятай» выиграл у «Гуанчжоу Фули» в матче 17-го тура чемпионата Китая. Встреча проходила в Чанчуни на стадионе «Девелопмент Эйриа» и завершилась со счётом 3:2.
Экс-игрок «Зенита» Сабольч Хусти, ныне выступающий за «Чанчунь Ятай», отыграл весь матч и не забил пенальти.
У хозяев дубль оформил Одион Игало, один мяч забил Ду Чжэньюй. У гостей отличились Е Чугуй и Сяо Чжи.
«Чанчунь Ятай» одержал третью победу подряд и поднялся на девятое место в турнирной таблице (22 очка). «Гуанчжоу Фули» (24) идёт восьмым.