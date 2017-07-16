«Рубин» в большинстве победил «Краснодар» в молодёжном первенстве России

«Рубин» выиграл у «Краснодара» в матче первого тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В середине первого тайма «быки» остались в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Артём Голубев. На 39-й минуте Никита Голдобин вывел казанцев вперёд.
В дебюте второго тайма Ильзат Ахметов удвоил преимущество «Рубина». На 71-й минуте Сергей Бородин отыграл один мяч, но уйти от поражения гости так и не сумели.
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