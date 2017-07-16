«Халл» — «Оксфорд» — 1:2. Видеообзор первого матча Слуцкого у руля «тигров»

«Халл Сити» 15 июля в контрольном матче потерпел поражение со счётом 1:2 от клуба «Оксфорд Юнайтед», который выступает в третьем по силе дивизионе английского футбола. Игра стала дебютной для российского специалиста Леонида Слуцкого у руля «тигров».
В составе «Оксфорда» дублем отметился нападающий Уэс Томас. На 75-й минуте форвард «Халла» Адама Диоманде отыграл один мяч, но уйти от поражения подопечные Слуцкого не сумели.
Представляем вашему вниманию видеообзор матча. Если ролик не проигрывается с мобильных устройств, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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