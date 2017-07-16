«Валенсия» объявила о переходе голкипера Диего Алвеса во «Фламенго». Бразильский и испанский клубы договорились о трансфере 32-летнего футболиста, сообщается на официальном сайте «летучих мышей».
Диего Алвес выступал за «Валенсию» с 2011 года, до этого он представлял цвета «Атлетико Минейро» и «Альмерии». В прошлом сезоне вратарь провёл 33 матча в Примере и пропустил 56 мячей. Алвес является рекордсменом чемпионата Испании по количеству отражённых пенальти — на счету бразильца 22 сейва.
Диего Алвес: если вернусь в Бразилию, то буду играть за «Фламенго»