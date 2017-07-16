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«Валенсия» объявила о переходе голкипера Диего Алвеса во «Фламенго»

16 июля 2017, воскресенье. 18:40. Футбол

«Валенсия» объявила о переходе голкипера Диего Алвеса во «Фламенго». Бразильский и испанский клубы договорились о трансфере 32-летнего футболиста, сообщается на официальном сайте «летучих мышей».

Диего Алвес выступал за «Валенсию» с 2011 года, до этого он представлял цвета «Атлетико Минейро» и «Альмерии». В прошлом сезоне вратарь провёл 33 матча в Примере и пропустил 56 мячей. Алвес является рекордсменом чемпионата Испании по количеству отражённых пенальти — на счету бразильца 22 сейва.

Диего Алвес: если вернусь в Бразилию, то буду играть за «Фламенго»
Источник: Официальный сайт ФК "Валенсия" Сообщить об ошибке
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16 июля 2017, воскресенье
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