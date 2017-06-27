Диего Алвес: если вернусь в Бразилию, то буду играть за «Фламенго»

Голкипер «Валенсии» Диего Алвес отметил, что пока не собирается менять клубную прописку. 31-летний футболист сказал это в ответ на вопрос о том, не намерен ли он со следующего сезона продолжить карьеру во «Фламенго».
«Конечно, «Фламенго» — привлекательный и интересный клуб для любого футболиста в мире. Мой контракт с «Валенсией» в силе до 2019 года, хотя никогда не знаешь, как будут развиваться события. Естественно, если я вернусь в Бразилию, то буду играть за «Фламенго». Но в данный момент я игрок «Валенсии», и для моего перехода во «Фламенго» необходимы переговоры между клубами», — сказал Алвес в интервью бразильскому телевидению.