В Испании утверждают, что «Зенит» всё ещё рассчитывает приобрести Мунира

Нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади по-прежнему входит в трансферные планы «Зенита», сообщает Sport.es.
По информации издания, главный тренер российской команды Роберто Манчини пытается уговорить 21-летнего игрока перейти в свой клуб. При этом «Зенит» предлагает за Мунира € 12 млн, а «Барселона» рассчитывает выручить € 20 млн с трансфера игрока. Отмечается, что предложения по форварду также сделали «Наполи» и «Аякс». Детали предложения итальянского клуба пока неизвестны, а голландская команда готова выложить € 14 млн за Мунира.
Ранее появлялась информация, что Мунир отказался перейти в «Зенит». Санкт-петербургский клуб предлагал 21-летнему игроку выгодные финансовые условия, однако испанец якобы хочет остаться поближе к своей семье и найти более стабильный и сильный проект.
В сезоне-2016/17 Эль-Хаддади выступал на правах аренды за «Валенсию». Нападающий провёл 34 матча в прошедшем чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.