Ветераны сборной Дании обыграли Бразилию и вышли в финал выставочного турнира

В полуфинальном матче выставочного турнира Star Sixes ветераны сборной Дании обыграли команду Бразилии. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу датчан.
В составе сборной Дании голы забили Йолте Бо Нёррегорд, Мадс Юнкер, а дубль оформил Мартин Йоргенсен. В составе бразильской команды два гола на свой счёт записал Элано.
В другом полуфинальном матче команда Франции обыграла сборную Испании со счётом 5:2. Таким образом, Дания сыграет с Францией в финале, а Бразилия проведёт встречу за третье место на турнире с Испанией. Оба матча пройдут сегодня.
Посмотреть все голы матча сборных Дании и Бразилии можно в «твиттере» Star Sixes.