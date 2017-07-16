А. Кузяев: надеюсь, в таком великом клубе, как «Зенит», сын продолжит развиваться

Главный тренер эстонского клуба «Нарва-Транс» Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, поделился впечатлениями от дебюта сына в составе петербургской команды. Кузяев вышел на замену после перерыва в матче РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:0) и сумел забить на 52-й минуте. При этом на свой гол Кузяев внешне среагировал крайне сдержанно.
«Я очень рад, что сын забил в первом же матче! Все наша семья гордится Далером. Надеюсь, и дальше у него всё будет получаться в «Зените».
Он такой человек, который умеет контролировать и сдерживать себя. Целеустремлён, старается сохранить эмоции на дело. Направляет энергию в правильное русло. Кроме того, мы все так долго ждали этого гола, что у Далера, наверное, уже не было сил бурно праздновать. Наконец-то забил… Хотя моментов у сына было достаточно и когда он играл за «Ахмат», и когда выступал за «Нефтехимик» в ФНЛ. Мяч просто не шёл в ворота.
Ему бы ещё мощи добавить, а так, считаю, у него, как у полузащитника, всё есть. Нужно только набраться опыта игры в топ-клубе. Это делает сильнее любого футболиста. Надеюсь, в таком великом клубе, как «Зенит», он продолжит своё развитие. Далер всегда старается работать на атаку, но и об оборонительных функциях не забывает. Тем более в «Ахмате» он в основном выходил на позиции опорного полузащитника, выполнял большой объем оборонительных действий. Естественно, это тоже причина отсутствия голов. В Хабаровске Далер получил жёлтую карточку, помогая защите. Честно говоря, я в том эпизоде тоже пошёл бы на фол, поскольку человек вываливался в центральную зону перед штрафной «Зенита». Не люблю хвалить сына, ведь он может прочитать мои слова, а вот в данном случае сделаю это.
Далер очень доволен тем, как поставлена работа в «Зените». Тренировочные упражнения, которые даёт Манчини, тактические занятия. Кстати, здорово помогают игрокам и помощники главного тренера, в том числе Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков. Для любого футболиста поддержка тренерского штаба – важнейший фактор. Сыну вообще везёт на тренеров. До этого он пересекался с Курбаном Бердыевым, несколько лет играл у Рашида Рахимова", — поведал Кузяев-старший.
Интервью с отцом полузащитника «Зенита» Далера Кузяева читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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