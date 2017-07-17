«Бавария» подтвердила интерес «Милана» к Саншешу

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию об интересе «Милана» к полузащитнику команды Ренату Саншешу.
«Могу подтвердить, что «Милан» интересуется игроком, но пока финансового соглашения мы не достигли», – цитирует Румменигге Bild.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет арендовать 19-летнего португальца на два года за € 7 млн с возможностью выкупа в 2019 году за € 40 млн. Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом прошлого года за € 35 млн. В составе мюнхенской команды хавбек провёл 25 матчей.
«Милан» хочет взять Саншеша у «Баварии» в аренду с возможностью выкупа