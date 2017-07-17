Ибрагимович отказался от рекордного контракта в MLS и хочет вернуться в «МЮ»

Нападающий Златан Ибрагимович отказался от перехода в «Лос-Анджелес Гэлакси», поскольку рассчитывает вернуться в «Манчестер Юнайтед», утверждает Calciomercato со ссылкой на The Sun.
Ранее сообщалось, что калифорнийский клуб предложил шведу контракт с зарплатой $ 7,7 млн в год. Если бы Златан принял предложение, то стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS. Однако 35-летний Ибрагимович продолжает упорно восстанавливаться после травмы колена и рассчитывает на новый контракт с «МЮ».
В прошлом сезоне Ибрагимович провёл в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Златан выиграл с «МЮ» Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.