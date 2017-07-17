«Интер» предложил «Лацио» за Бальде Кейта € 22 млн

Полузащитник «Лацио» Бальде Кейта близок к переходу в миланский «Интер», утверждает Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium. Нерадзурри готовы заплатить за 22-летнего футболиста € 22 млн и подпишут с ним пятилетний контракт с зарплатой € 3 млн в год без учёта бонусов.
Сенегалец пропустил контрольный матч римлян и, по данным СМИ, отправился в Милан. Агент футболиста Роберто Календа утверждает, что у Кейта просто был выходной. «Сначала вы сказали, что Кейта подписал контракт с одной командой. Теперь он уже переходит в другую? У него был выходной, который он волен проводить как захочет. Выдумывайте поменьше!» — написал Календа на своей странице в «Твиттере».
Ранее бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи сообщил, что Кейта уже согласовал контракт с туринцами, однако Календа опроверг эту информацию.