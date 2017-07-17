Гётце поделился ощущениями от игры после длительного перерыва

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце прокомментировал свои ощущения после того, как впервые после долгого перерыва вышел на поле. Произошло это в матче первого тура выставочного турнира «Джей-лига Ворлд Челлендж» с японской командой «Урава Ред Даймондс». Немецкая команда одержала победу со счётом 3:2, а сам Гётце вышел на поле на 62-й минуте.
«Испытываешь потрясающие чувства, выходя на поле после такого длительного перерыва. Всё развивалось так, как я и представлял себе», — приводит слова Гётце BIld.
В конце февраля врачи выявили у Гётце проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в минувшем сезоне.