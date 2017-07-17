КДК рассмотрит поведение болельщиков «Зенита» в Хабаровске

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам 1-го тура РФПЛ.
«По матчу «Урал» — «Ростов» мы рассмотрим выход за пределы технической зоны Леонида Кучука. По матчу «Тосно» — «Уфа» рассмотрим отсутствие игрока уфимской команды на обязательном флеш-интервью в перерыве матча.
По матчу «СКА-Хабаровск» — «Зенит» мы рассмотрим поведение болельщиков «Зенита», которые находились на ограждении стадиона. По матчу «Ахмат» — «Амкар» рассмотрим использование оборудования стадиона для поддержки команды хозяев», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.