Данилова: Россия и русский человек одним словом? Дух. Мы очень сильные

Нападающий женской сборной России Елена Данилова рассказала, что чувствует в преддверии старта чемпионата Европы. На групповом этапе россиянки сыграют с командами Швеции, Германии и Италии.
«Чемпионат Европы — это праздник. Это праздник футбола, это праздник для нас. Не каждый год, не каждый день мы играем на таком уровне. Это очень здорово, и для сборной России уже попадание на Евро — важный момент.
Конечно, в группе очень сильные команды — и Швеция, и Германия. Не могу сказать, и что Италия слабая. Для нас каждый матч будет очень важен, и мы будем играть каждый матч на победу. В любом случае — с Германией, со Швецией… У нас такие задачи. Первоначальная цель — выход из группы. Несмотря на то что соперники сильные. А дальше уже будет видно.
Наша сборная — сборная России. Что такое Россия и русский человек одним словом? Это дух. Дух. Мы очень сильные. В этом плане нам равных нет. Не важно, какие будут результаты. Если команда, каждый игрок отдастся полностью на этом турнире и скажет: «Я сделал всё, что я мог, что в моих силах, моя совесть чиста»… в первую очередь — перед собой, ну, и перед Россией, перед страной… тогда да, мы будем довольны", — цитирует Данилову пресс-служба УЕФА.