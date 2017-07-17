РФС представил презентационный ролик женской сборной России по футболу:

Российский футбольный союз представил видеоролик, посвящённый женской сборной России, которая готовится выступить на Евро-2017.
Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).
Главный тренер сборной России Елена Фомина вызвала на турнир 22 игрока.
Вратари: Алена Беляева («Чертаново» Москва), Юлия Гриченко (ЦСКА Москва), Татьяна Щербак («Кубаночка» Краснодар).
Защитники: Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Татьяна Шейкина (все – «Рязань-ВДВ» Рязань), Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова (обе – ЦСКА Москва), Екатерина Морозова («Чертаново» Москва), Виктория Шкода («Кубаночка» Краснодар).
Полузащитники: Насиба Гасанова, Елена Морозова, Наталья Солодкая (все — «Кубаночка» Краснодар), Анастасия Поздеева («Звезда-2005» Пермь), Надежда Смирнова, Екатерина Сочнева, Анна Чоловяга (все – ЦСКА Москва), Марина Федорова («Рязань-ВДВ» Рязань), Маргарита Черномырдина («Чертаново» Москва).
Нападающие: Елена Данилова («Рязань-ВДВ» Рязань), Надежда Карпова, Марина Кисконен (обе — «Чертаново» Москва), Екатерина Пантюхина («Звезда-2005» Пермь).
Посмотреть видео можно также на официальном канале РФС в YouTube.