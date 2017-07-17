«Урал» — «Ливерпулю»: добро пожаловать в оранжевую семью!

«Урал» в социальной сети обратился к «Ливерпулю» после того, как английский клуб сегодня представил третий комплект формы на следующий сезон.
Футболки для полевых игроков мерсисайдцев от New Balance выполнены в оранжевом цвете. Шорты также оранжевые, с чёрным полосами по бокам. Вратарская форма салатового цвета. В оранжевой форме выступают и футболисты уральской команды во время домашних матчей.
«Добро пожаловать в оранжевую семью», — говорится в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
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«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2017/18