Марадона провёл первую тренировку в «Эль-Фуджайре»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Диего Марадона провёл первую тренировку у руля клуба второго дивизиона ОАЭ «Эль-Фуджайра». В начале мая появилась информация, что аргентинский специалист вернулся к тренерской деятельности.
Последним местом работы Диего был клуб «Аль-Васл», выступающий в Про-лиге ОАЭ, которым он руководил в сезоне-2011/12 и финишировал с ним лишь на восьмом месте. Также с 2008 по 2010 год Марадона находился на посту наставника сборной Аргентины. В последнем матче под руководством Диего «альбиселесте» разгромно проиграли сборной Германии со счётом 0:4 в четвертьфинале чемпионата мира 2010 года.
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