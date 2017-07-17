«Спартак» опубликовал видеоролик, посвящённый матчу за Суперкубок России

«Спартак» опубликовал видеоролик, который посвящён матчу за Суперкубок России с «Локомотивом», состоявшемуся в прошедшую пятницу, 14 июля. Встреча проходила на стадионе в Черкизово и закончилась победой красно-белых со счётом 2:1.
В основное время команды не выявили победителя, а в дополнительный отрезок игры «Спартак» усилиями Луиса Адриано и Квинси Промеса забили два мяча. У «Локомотива» один гол отквитал Мануэл Фернандеш.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на официальном канале «Спартака» в Youtube.