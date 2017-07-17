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Шевченко: сборная Украины не свернёт со своего пути, несмотря на все риски

17 июля 2017, понедельник. 17:40. Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об основных принципах, которыми он руководствуется при строительстве команды.

«Команда стала лучше контролировать мяч — это однозначно. Мы анализируем статистику, делаем выводы. В действиях футболистов присутствует определённая последовательность в рамках структуры нашей игры. В некоторых матчах мы делали это лучше, в некоторых — хуже. В общей сложности сборная за этот год собиралась вместе пять раз и провела не так много тренировок, как нам бы хотелось. У нас было всего две контрольные встречи, поэтому приходилось ставить игру непосредственно в официальных поединках, не забывая о достижении результата.

Мы так решили — и, несмотря на все риски, не свернём со своего пути. Сыграть от простоты всегда успеешь, но, создав правильную систему игры, можно получить больше шансов для достижения сколько-нибудь значимого результата. Подкупает то, что даже в тех матчах, в которых был отрицательный результат, команда делала то, что от неё требовалось, не сбиваясь на примитивный футбол. Рисунок игры у нас есть — это совершенно очевидно. Без ошибок не обходится, но это естественный процесс.

Мы не сковываем игроков в их действиях, а уж тем более не требуем от них долго готовить атаки. Все это больше исходит от их собственной неуверенности. Никто не просит, чтобы они тормозили атаки, медленно разыгрывали мяч. Мы постоянно требуем искать продолжение, говорим, чтобы мяч постоянно ходил, а футболисты всё время двигались. Ритмичность и интенсивность для нас очень важны, и мы над этим работаем. Говорим, чтобы игроки открывали зоны, делали всё, дабы сопернику было сложно обороняться. Просим атаковать пространство, хорошо его чувствовать", — цитирует Шевченко «Команда № 1».

Шевченко: всегда приглашаю в сборную Украины молодых игроков и даю им шанс
Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
17 июля 2017, понедельник
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