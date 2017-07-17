«Томь» объявила о продлении контракта с Соболевым

Нападающий Александр Соболев продлил соглашение с «Томью» на два года. Прошлое соглашение с нападающим было рассчитано до конца сезона-2017/18, новый контракт действует до конца сезона-2019/20.
«20-летний Соболев присоединился к „Томи“ перед сезоном-2016/17. В молодёжном первенстве забил 9 голов. 5 декабря 2016 года дебютировал за основную команду. 10 апреля 2017 года Соболев забил первый гол в составе „Томи“ в ворота казанского „Рубина“, затем ему ещё дважды удалось отличиться в рамках игр Премьер-Лиги», — информирует сайт «Томи».
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