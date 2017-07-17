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Данни: я знаю БАТЭ очень хорошо, потому что уже играл против этого клуба

17 июля 2017, понедельник. 22:37. Футбол

Новичок «Славии» Мигел Данни, который ранее выступал за «Зенит», поделился впечатлениями от жеребьёвки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Чешский клуб сыграет с победителем пары БАТЭ (Беларусь) — «Алашкерт» (Армения). В первом матче команды сыграли вничью (1:1).

«Я знаю БАТЭ очень хорошо, потому что уже играл против него. Тогда мы выиграли, а мне удалось забить. А вот с „Алашкертом“ я, честно скажу, не знаком, но он сумел добиться хорошего результата в выездном матче. В любом случае нам нужно хорошо подготовиться к матчам Лиги чемпионов и быть уверенными в своих силах», — цитирует Данни сайт «Славии».

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Источник: Официальный сайт ФК "Славия" (Прага) Сообщить об ошибке
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БАТЭ Славия Прага ФК Зенит Мигел Данни
Новости. Футбол
17 июля 2017, понедельник
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