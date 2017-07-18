Адебайор рассказал, почему перестал общаться со своей семьёй

Нападающий «Истанбул Башакшехир» Эммануэль Адебайор рассказал, почему перестал общаться с членами своей семьи. По словам футболиста, родные оказали влияние на решение «Реала» не выкупать его у «Манчестер Сити» в 2011 году.
«Я сделал всё, чтобы остаться в „Реале“, но моя цель не осуществилась из-за брата. Он отправил в клуб письмо с просьбой от всех членов моей семьи не выкупать мой контракт. Я не говорю, что это стало главной причиной того, что „Реал“ не выкупил меня, но если это повлияло даже на 10% — то это много», — сказал Адебайор в интервью BBC.
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