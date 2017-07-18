В. Денисов: задача-минимум для «Локомотива» — выход в еврокубки

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о том, какие цели и задачи стоят перед «железнодорожниками» в новом сезоне.
«Перед „Локомотивом“ стоят задачи на сезон. Как минимум — выход в еврокубки. Ну а что касается максимальных целей — как сами думаете? Видимо, в том сезоне „Спартак“ был сильнее остальных, где-то добывал очки на классе, где-то — на везении. В этом сезоне, думаю, конкуренция будет серьёзнее, чем в прошлом. Во-первых, в России пройдёт чемпионат мира, и это для кого-то добавит стимула, ажиотажа. Надеюсь, люди будут активнее приходить на стадионы. На том же матче со „Спартаком“ была суператмосфера. Даже со стороны это смотрелось очень хорошо.
Любая команда может отобрать очки у любой. Многие клубы ещё укрепятся, не только „Спартак“. И мы, конечно, тоже усилимся. Надеюсь, кого-то сейчас ищут, смотрят, конкуренция — это всегда плюс», — сказал В. Денисов в эфире программы «Футбол России».