Силкин: если «Динамо» избежит глупых потерь очков, то добьётся серьёзного успеха

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча первого тура нового сезона РФПЛ между его бывшей командой и «Спартаком», а также от сезона в целом.
«Видно, что красно-белые не утратили позитивного настроя, появившегося у них в результате триумфа в прошлом сезоне. А выигрыш Суперкубка только добавил команде Карреры уверенности, что усложняет задачу «Динамо». Всё-таки игроки бело-голубых уступают своим оппонентам в классе. Но матчи со «Спартаком» для динамовцев всегда имеют принципиальное значение. Этот фактор, а также эмоции соскучившихся по Премьер-лиге игроков дополнительно мобилизуют их на серьёзную борьбу. Думаю, что встреча будет зрелищной. Динамовцам важно быть готовыми к очень качественному прессингу «Спартака». Поэтому нужно исключить или хотя бы свести к минимуму ошибки на своей половине поля при выходе из обороны в атак.
Сейчас трудно говорить о конкретных задачах команды на сезон, поскольку мы ещё не знаем её реальных возможностей. Очень многое будет зависеть от старта чемпионата. Если он будет удачным, и «Динамо» избежит глупых потерь очков, то это придаст позитивный эмоциональный фон, добавит куража игрокам, которые в этом случае смогут попытаться добиться серьёзного успеха. Если же что-то пойдёт не так, и возникнет серия обидных поражений, сезон может получиться скомканным", — приводят слова Силкина «Известия».
Матч «Динамо» – «Спартак» пройдёт на «Арене Химки» 18 июля. Начало — в 19:30 мск.