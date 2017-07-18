Ари: не слышал расистских оскорблений в сторону Гилерме от фанатов «Спартака»

Форвард «Локомотива» Ари прокомментировал информацию о расистской кричалке, которую болельщики «Спартака» во время матча за Суперкубок России исполняли в адрес самого нападающего и вратаря «железнодорожников» Маринато Гилерме. Болельщики красно-белых скандировали: «Банана, банана-мама, на фига российской сборной обезьяна».
«Я не слышал никаких оскорблений в сторону Гилерме. Думаю, и он вряд ли это слышал — мы были полностью сосредоточены на игре», — приводят слова Ари «Известия».
Напомним, «Спартак» выиграл у «Локомотива» в дополнительное время со счётом 2:1 и завоевал первый в своей истории Суперкубок России.
Гилерме не стал обсуждать с бразильским СМИ кричалку фанатов «Спартака»