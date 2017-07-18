«Сампдория» предложила «Арсеналу» € 7 млн за Уилшира

Итальянская «Сампдория» рассчитывает приобрести полузащитника лондонского «Арсенала» Джека Уилшира.
По информации Sky Sport Italia, генуэзский клуб предложил за англичанина € 7 млн. «Арсенал» рассчитывает выручить за своего игрока € 10 млн.
Прошлый сезон Уилшир провёл в аренде в «Борнмуте», но в апреле снова получил травму, из-за которой не смог завершить сезон. Футболист в прошлом сезоне сыграл в 29 матчах и сделал две результативные передачи.
В настоящее время Уилшир продолжает восстановление после перелома ноги. Наставник «канониров» Арсен Венгер не исключал, что следующий сезон Джек проведёт в составе «Арсенала».