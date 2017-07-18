«Ювентус» сообщил о прибытии голкипера «Арсенала» Щенсны

Голкипер Войцех Щенсны, права на которого принадлежат «Арсеналу», прибыл в Турин. Польский вратарь находится в шаге от перехода в «Ювентус». Фото из аэропорта было опубликовано на официальной странице «старой синьоры» в «Твиттере».
Действующий контракт Щенсны с «Арсеналом» действует до июня 2018 года. Лондонцы намерены выручить за трансфер не менее € 18 млн. Напомним, что «канониры» не взяли вратаря в предсезонный тур.
Щенсны в течение последних двух лет выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он провёл за римлян 39 матчей в сезоне-2016/17, в которых пропустил 41 мяч.
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».
«Ювентус» рассчитывает оформить трансфер Щенсны на следующей неделе