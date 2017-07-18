Агент Канунникова может получить от «Спартака» до € 4 млн подъёмных

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников может стать игроком «Спартака» на этой неделе. Трансфер 26-летнего игрока может обойтись красно-белым в € 1 млн. При этом руководство «Спартака» выплатит до € 4 млн подъёмных агенту футболиста Павлу Андрееву, утверждает «Бизнес Online».
В «Рубине» настаивают на сумме в € 6 млн, согласно договору от 2014 года, в котором прописана именно такая сумма отступных. Игрок и агент настаивают на том, что Канунников может уйти за € 1 млн, так как в 2015 году подписал новый контракт, в одном из приложений которого была прописана именно такая сумма выкупа прав на футболиста. При этом документ был подписан неким третьим лицом. В клубе намерены провести доследственную проверку по данному факту.
Нигматуллин: Канунников в «Спартак» не перейдёт, € 6 млн — это ни в какие ворота