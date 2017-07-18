Касемиро: всегда говорю, что Марсело — игрок, удивляющий меня больше всех

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро не поскупился на похвалу в адрес защитника «сливочных» Марсело Жуниора. Касемиро подчеркнул, что восхищается уровнем мастерства своего соотечественника.
«Я всегда говорю, что Марсело — игрок, удивляющий меня больше всех каждый день. То, что он вытворяет с мячом, — просто сумасшествие. Конечно, несправедливо отмечать одного футболиста, но к этому парню я испытываю особенное расположение», — приводит слова бразильского футболиста ESPN.
По итогам предыдущего сезона Марсело сыграл в чемпионате Испании 30 матчей, став автором 2 голов и 10 результативных передач.