Венгер: «Арсенал» всё ещё готов укрепляться новыми игроками этим летом

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что клуб продолжит работу по поиску новых футболистов в летнее трансферное окно.
«Есть два пути усиления команды. Первый – анализировать, что мы не делаем хорошо и что можно улучшить, второй – приглашать новых игроков. Мы по-прежнему готовы укреплять команду новыми футболистами. Ведём очень активную работу на трансферном рынке и уже приобрели двух новичков. При этом «Арсеналу» нужно сохранять баланс, чтобы не дестабилизировать обстановку в команде из-за большого количества новых игроков. «Арсенал» всё ещё активен на трансферном рынке, поэтому посмотрим, какие возможности там появятся для нас», — цитирует Венгера официальный сайт «Арсенала».
Этим летом «Арсенал» приобрёл форварда «Лиона» Александра Ляказетта и подписал контракт со свободным агентом защитником Зеадом Колашинацом, который ранее выступал в «Шальке-04».