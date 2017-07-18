«Астана» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЧ, пройдя латвийский «Спартак»

«Астана» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов на своём поле сыграла вничью со счётом 1:1 со «Спартаком» из Юрмалы.
На 59-й минуте Патрик Твумаси вывел «Астану» вперёд, а Эдгар Варданян на 72-й минуте счёт сравнял.
В первом матче 12 июля «Астана» победила «Спартак» в Латвии со счётом 1:0. Таким образом, казахстанская команда вышла в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.
Соперником «Астаны» на следующем этапе квалификации станет победитель пары «Мариехамн» (Финляндия) — «Легия» (Польша).