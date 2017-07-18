Сёмин: что значит «наигрывать молодёжь»? Надо играть, а не наигрывать

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин дал интервью в преддверии матча первого тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Восстановились мы или нет, наверное, покажет игра. Но думаю, что должны были восстановиться. Три дня на четвёртый — нормальный график.
Согласен ли с Геркусом, что одна из основных задач — наигрывать молодёжь? У нас сегодня два Миранчука и Баринов — это наша молодёжь, наше будущее. Что значит «наигрывать молодёжь»? Надо играть, а не наигрывать. Те, кто соответствует требованиям РФПЛ, будут играть, а та молодёжь, которая не соответствует, играть не будет. На сегодня эти три игрока прогрессируют, они явно игроки основного состава, а что другие — покажет время. От них самих многое зависит», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».